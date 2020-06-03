شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسي علم لـ 245 عائدًا من أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت اليوم الأربعاء، فترة الحجر الصحي لنحو ٢٤٥ راكب من المصريين العائدين من أبوظبي، والذين وصلوا على متن رحلة طيران الخميس الماضي، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسى علم.
وقام فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر بتوقيع الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرتين العائدتين، وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، وثبت خلوهم من الفيروس، ومن المقرر تخصيص رحلتي طيران لنقلهم من مرسي علم للقاهرة.
وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أن صحة البحر الأحمر خصصت فريق طبي مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة الإقامة تحت إشراف طبي كامل، كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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