شكرا لقرائتكم خبر عن بدء علاج كورونا دون انتظار PCR.. «الصحة» تستثني فئات من العزل المنزلي وتنصحهم بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، بمجرد إجراء فحوصات الدم وأشعة الصدر، دون انتظار نتيجة مسحة الـ PCR.

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة مع برنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية إم بي سي مصر، أن «تحليل الـ PCR لم يعد شرطاً أساسياً لبدء بروتوكول العلاج الطبيعي حرصاً على سلامة المواطنين وعدم التأخر في البدء بعلاجهم».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن تسجيل الحالة في الحصيلة اليومية المعلنة من وزارة الصحة مقترن بتأكد إيجابية اختبار كورونا، مشدداً: «لا نقول على المصاب حالة مؤكدة ونبدأ العد إلا بعد ظهور نتيجة تحليل الـ PCR».

وناشد «مجاهد» بعض الفئات بالتوجه فوراً إلى المستشفيات وعدم عزل أنفسهم منزلياً، قائلاً: «لو حد من كبار السن أوالحوامل أو عندهم أمراض مزمنة ما يستناش في البيت يتجه إلى المستشفى مباشرة، دول لازم يتعزل تحت أعين الأطقم الطبية والملاحظة».

ولفت إلى أن طريقة توصيل هذه الحالات بمستشفيات العزل يكون عن طريق الرقم 105 أو تطبيق صحة مصر«.

وأكد «مجاهد» وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي كورونا، مشدداً: «لا نواجه أزمة في ذلك على الإطلاق ولدينا 340 مستشفى بيقدموا العلاج وبهم أماكن للعزل، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بزيادة أعداد المستشفيات المخصصة للعزل فقط».

Advertisements