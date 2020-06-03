«البترول» تعلن عن كشف جديد بالصحراء الغربية (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن قطاع البترول، الأربعاء، عن تحقيق كشف جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.
وتحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
جاء ذلك فى تقرير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجى أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتى تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.
يذكر أنه سبق للشركة تحقيق كشف بترولى كبير فى شهر ديسمبر 2019 فى البئر الاستكشافى ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 مليون قدم مكعب غاز.
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