شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع ويتخطى حاجز الـ16 جنيهاً في البنك المركزي (التفاصيل والأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه، الأربعاء، ارتفاعاً، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، مقابل 15.87 جنيه للشراء، و15.97 للبيع أمس.

وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، 6 قروش، حيث سجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد، والبنك الكويتي الدولي، وHSBC، وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، ارتفاع بحوالي 12 قرشا، ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك الإسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الصرف، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 15.77 جنيها للشراء و15.87 جنيها للبيع.