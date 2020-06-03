شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات متأخرة لـ11 عاملا مصريا، وبلغت إجماليها 75 ألفا و500 ريال سعودى، أى ما يوازى 321 ألفا و630 جنيها مصريا.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إلى أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ11 عاملا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائى، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة ، وتم على مدار أسبوعين التواصل يومياً مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائى لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المستشار العمالى بالرياض أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا، وصرفت المستحقات المالية النظامية لـ11 عاملا مصريا فى الشركة، حيث بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة للعاملين 75 ألفاً و500 ريال سعودى، وجارٍ التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائى وعودتهم إلى أرض الوطن.