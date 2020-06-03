شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن عن تيسيرات جديدة لعلاج العاملين بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، وذلك تخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أنه تم التوجيه بتخصيص مندوب رسمي تحت اشراف العميد وإدارة وكيل الكلية للمجتمع في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للاساتذة فوق الستين وذوي الامراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا، وذلك بغرض التخفيف عن كبار السن من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل جائحة فيروس كورونا.

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كان الدكتور محمد الخشت قرر في وقت سابق صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة شهرين دفعة واحدة (أبريل ومايو)، ووجه بتشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية.

كما قرر السماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط احضار الفواتير مختومة ومعتمدة، مؤكدًا أن الجامعة سوف تسدد التكلفة المعادلة لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.