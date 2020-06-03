الرى تشن حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية وإحالة 3 للنيابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت هندسة رى ميت سويد التابعة للإدارة العامة لرى شرق الدقهلية، حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة شلبى وترعة البردى ومغذى لنس، وتم عرض 3 حالات على النيابة العسكرية بعد تحرير المطالبات المالية وتحصيلها، والتأكد من عدم وجود حالات لنفس المخالفين.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى أن تلك الاجراءات تأتى فى إطار تنفيذ الدكتور رئيس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة .

وأكدت الوزارة أنه لن يتم التهاون فى مواجهه اى تعديات على كافة المجارى المائية لما لها من تأثير على امرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الامر الذي يؤدي الي حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه اثناء امرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.

ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، و والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .

وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها وعرض تقرير بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (1)



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (2)



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (3)

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حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (4)



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (5)



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (6)



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (7)



حملة لإزالة 6 حالات تعدى على ترعة بالدقهلية (8)



