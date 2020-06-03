شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تدشن مجموعة إلكترونية للرد على الاستفسارات حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مجموعة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وذلك لتلقي استفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و العاملين بكليات الجامعة حلوان وقطاعاتها المختلفة ، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد والإجابة عليها، وذلك من خلال مجموعة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض المتوطنة والمعدية بقيادة الدكتور محمد القصاص رئيس القسم.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، إن إنشاء جامعة حلوان لهذه الصفحة يأتى نتيجة للظروف الاستثنائية الحالية جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد بهدف تقديم النصائح والارشادات والرد على الاستفسارات فيما يتعلق بحالات الاشتباه أو الأصابة بفيروس كورونا لمساعدة منتسبي المجتمع الجامعي في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لتخفيف العبء علي القطاع الصحي وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للجامعة لخدمة المجتمع وبخاصة منتسبى المجتمع الجامعى.

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وتقوم فكرة الصفحة التي أطلقتها جامعة حلوان لمواجهة «كورونا»، على استقبال أسئلة الأعضاء المتعلقة بالأعراض المحتملة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك علي استمارة الكترونية خاصة معدة لهذا الغرض، ليقوم بعد ذلك فريق من المتخصصين بالرد عليها، وكذلك تقديم إرشادات حول كيفيه الوقاية من فيروس كورونا وكيف يحمي الفرد نفسه والآخرين من العدوى، بالإضافة إلي التواصل مع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض إذا دعت الحاجة لذلك.