شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة هامة لمزارعى الموز لزيادة الإنتاج من خبراء وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 "، عددا من التوصيات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، الواجب على مزارعى محصول الموز مراعاتها، خلال شهر يونيو لزيادة الإنتاج. أولا: أهم العمليات 1-هام وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح 2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها اثناء البيات الصيفى وحرقها 3-التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة 4-فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة 5- اكتمال نمو السباطات 6- جمع المحصول فى الأصناف المبكرة والتحميل والنقل ثانيا:التسميد ا-الأشجار التى تروى بالغمر 1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر 2- يتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات 3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما Advertisements ب- تسميد أشجار الموز التى تروى بالتنقيط الرية الأولى – يضاف 5ك سلفات نشادر + اك سلفات ماغنسيوم الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19 الرية الثالثة - يضاف8ك سلفات بوتاسيوم يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم التسميد الورقى ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار: ثالثا: برنامج الري شهر يونيو الكمية بالفدان من 40م3: 50م3 اجمالى الترات للفدان 120.0000 لتر الكمية للشجرة 130:175 لتر رابعا: برنامج المكافحة مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية 1- مرض تورد القمة مرض فيروسى ليس له علاج عند الإصابة التخلص من الشتلات المصابة ويتم نقلة عن طريق التربس 2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب 3-الانثراكنوز ويعلج عن طرق جمع كل النواشف والأشجار المصابة والتخلص منها بالحرق خارج المزرعة 4-مكافحة نيماتودا تعقد الجذور باستخدام فايدت بمعدل 15سم لكل جورة، نيماكور بمعدل 30جم مع الخلط بالرمل والتوزيع حول الجورة.

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