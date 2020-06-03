شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تناقش فتح المساجد والنشاط الرياضى والطيران باجتماعها الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات.

وتناقش الحكومة اليوم عددا من الملفات، من بينها عودة الصلاة بالمساجد وعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية وعودة النشاط الرياضى .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".