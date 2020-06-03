فيديو.. هزار بطعم التنمر على تيك توك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل عدد كبير من الشباب والمراهقين التطبيقات الحديثة ومنها تيك توك استغلالا خاطئا، ويتعاملون مع الأمر باستهزاء حتى يجدوا أنفسهم فى أزمات كبرى، ومؤخرًا تمكن ضباط الإدارة العامة المباحث الجيزة، من القبض على شابين، لاتهامهما بالاعتداء على شاب يعانى من تأخر ذهنى، بصفعه على وجهه عدة مرات، وتصويره أثناء الاعتداء عليه، والاستهزاء به، ونشر الفيديو. فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل واقعة التنمر..

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