أخبار مصر | برلماني يطالب بفرض غرامات على التخلص غير الآمن من النفايات الطبية

حذر النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من النفايات الطبية، لما تُمثله من خطورة بالغة على صحة الإنسان.

وطالب النائب خلال بيان صحفى اليوم، المواطنين بالتخلص منها بشكل آمن، وذلك لاحتوائها علي بكتيريا وفيروسات من الممكن أن تُسبب الأمراض الخطيرة والمعدية، مطالبًا بفرض غرامات علي التخلص غير الأمن منها فهي من أكثر المسبّبات التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس.

وطالب مشهور، بتطبيق غرامات على من يلقي الكمامة أو الجوانتي بالشوارع في ضوء التخلص من النفايات الطبية بشكل خاطئ، خاصة بعد أن ألزمت الحكومة المواطنين بارتداء الكمامات في مختلف الأماكن التي قد تشهد تجمعات، بعد تزايد حالات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد وتخطيها حاجز 23 ألف مصاب.

وأضاف، أن سلة النفايات الخطرة الموجودة في المستشفيات غير متوافرة في الشوارع، ولذلك لا بد من توفيرها في مختلف المناطق وتمييزها بلون معين، حتى تكون مختلفة عن صناديق القمامة العادية، وبالتالي يضع المواطنون فيها هذه النفايات الطبية لمنع انتشاء الفيروس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة توعية المواطنين بطرق ارتداء الكمامات وخلعها والتخلص الآمن منها أمر ضروري جدًا خلال الفترة الراهنة، مطالبًا بضرورة الوعي الطبي والصحي للمواطنين، فضلًا عن ضرورة إفساد الكمامة بعد استخدامها من خلال تمزيق الأربطة الخاصة بها حتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين.من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".