أخبار مصر | رئيس الوزراء يحسم موعد عودة الصلوات بالمساجد اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يحسم موعد عودة الصلوات بالمساجد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يناقش اليوم الأربعاء مجلس الوزراء، موعد رفع قرار التعطيل المؤقت للصلوات الجماعية والجمع وغلق المساجد والالتزام بأذان النوازل، وسيتم مناقشة الدراسة التي أعلنتها وزارة الأوقاف وسيتم عرضها بمجلس الوزراء، تتضمن الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.
وترددت الأنباء حول موعد رفع التعليق الكلي للمساجد والزوايا، وسط تأكيد بأنه الجمعة المقبل بناء على ما صرح به عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب اللواء شكري الجندي.
وأكدت وزارة الأوقاف، انتهاءها من تجهيز خطة وضوابط لعودة العمل بالمساجد، على أن يتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء غدًا.
وقال الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إن ذلك بناء على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص «رضي الله عنه» والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة «رضي الله عنها» ومسجد الفتاح العليم.
1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".