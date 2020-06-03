أخبار مصر | رئيس الوزراء يحسم موعد عودة الصلوات بالمساجد اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يحسم موعد عودة الصلوات بالمساجد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش اليوم الأربعاء مجلس الوزراء، موعد رفع قرار التعطيل المؤقت للصلوات الجماعية والجمع وغلق المساجد والالتزام بأذان النوازل، وسيتم مناقشة الدراسة التي أعلنتها وزارة الأوقاف وسيتم عرضها بمجلس الوزراء، تتضمن الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وترددت الأنباء حول موعد رفع التعليق الكلي للمساجد والزوايا، وسط تأكيد بأنه الجمعة المقبل بناء على ما صرح به عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب اللواء شكري الجندي.

وأكدت وزارة الأوقاف، انتهاءها من تجهيز خطة وضوابط لعودة العمل بالمساجد، على أن يتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء غدًا.

وقال الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إن ذلك بناء على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص «رضي الله عنه» والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة «رضي الله عنها» ومسجد الفتاح العليم.