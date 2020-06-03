أخبار مصر | "الطيران" تعلن عن تسيير 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين ببيروت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الطيران" تعلن عن تسيير 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن تسيير ٣ رحلات جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين ببيروت، وتستعد وزارة الطيران المدني، تشغيل رحلات استثنائية جديدة إلى 8 وجهات مختلفة في دول عربية وأجنبية، وذلك لإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى البلاد.

ويأتي ذلك بسبب تعليق الطيران للمطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت الوزارة بأنه سيتم إقلاع ٧ رحلات لإجلاء المصريين العالقين في لبنان على مدى 3 أيام، وهي أيام 3 و4 و5 من يونيو الجاري، بواقع 3 رحلات في اليوم الأول، و4 رحلات على اليومين التاليين.

وتستعد وزارة الطيران المدني، تشغيل رحلات استثنائية جديدة إلى 8 وجهات مختلفة في دول عربية وأجنبية، وذلك لإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى البلاد، بعد تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة في تصريحات صحفية، أن الرحلات الاستثنائية سيتم تسييرها إلى مدن بيروت، عمان، مسقط، دبى، جدة، الرياض، بغداد ورحلة إلى سيدنى.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إطلاق تلك الرحلات خلال الأسبوعين المقبلين، منوهة بأن إدارات الحجر الصحى بالمطارات المصرية تجرى فحص لجميع الركاب العائدين على متن هذه الرحلات.

وكانت الوزارة أعلنت عن وقف تشغيل رحلات عودة المصريين العالقين في الخارج خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، وجرى استئناف الرحلات بعد إجازة العيد.

وقامت شركتا مصر للطيران واير كايرو خلال الفترة من 20 مارس وحتى 21 مايو الماضيين بتسيير 135 رحلة جوية استثنائية لإعادة 24 ألفا و750 مواطنا.

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يذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت تعليق الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضي، باستثناء رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف ظ الدولية والرحلات الداخلية.