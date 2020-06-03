أخبار مصر | "الطيران" تعلن عن تسيير 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين ببيروت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الطيران" تعلن عن تسيير 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين ببيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن تسيير ٣ رحلات جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين ببيروت، وتستعد وزارة الطيران المدني، تشغيل رحلات استثنائية جديدة إلى 8 وجهات مختلفة في دول عربية وأجنبية، وذلك لإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى البلاد.
ويأتي ذلك بسبب تعليق الطيران للمطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأكدت الوزارة بأنه سيتم إقلاع ٧ رحلات لإجلاء المصريين العالقين في لبنان على مدى 3 أيام، وهي أيام 3 و4 و5 من يونيو الجاري، بواقع 3 رحلات في اليوم الأول، و4 رحلات على اليومين التاليين.
وتستعد وزارة الطيران المدني، تشغيل رحلات استثنائية جديدة إلى 8 وجهات مختلفة في دول عربية وأجنبية، وذلك لإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى البلاد، بعد تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة في تصريحات صحفية، أن الرحلات الاستثنائية سيتم تسييرها إلى مدن بيروت، عمان، مسقط، دبى، جدة، الرياض، بغداد ورحلة إلى سيدنى.
وأضافت المصادر أنه من المقرر إطلاق تلك الرحلات خلال الأسبوعين المقبلين، منوهة بأن إدارات الحجر الصحى بالمطارات المصرية تجرى فحص لجميع الركاب العائدين على متن هذه الرحلات.
وكانت الوزارة أعلنت عن وقف تشغيل رحلات عودة المصريين العالقين في الخارج خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، وجرى استئناف الرحلات بعد إجازة العيد.
وقامت شركتا مصر للطيران واير كايرو خلال الفترة من 20 مارس وحتى 21 مايو الماضيين بتسيير 135 رحلة جوية استثنائية لإعادة 24 ألفا و750 مواطنا.
يذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت تعليق الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضي، باستثناء رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف ظ الدولية والرحلات الداخلية.
1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".