شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يبحثان تطوير «القاهرة الخديوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأربعاء، عددا من الموضوعات المشتركة على رأسها تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

كما بحثا تطوير فندقي «كونتيننتال» و«شبرد» بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة.

وناقش الجانبان أيضا دراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.