شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات البيطريين بالبحر الأحمر إلى 17 يوليو لتزايد مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وحيد رفعت نقيب الأطباء البيطريين السابق بالبحر الأحمر إن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية قررت تأجيل إجراء الانتخابات إلى يوم الجمعة 17 يوليو المقبل بدلا من الموعد الذي كان مقررا يوم 12 يونيو الجاري.

وأوضح أن ذلك يأتي حرصا على صحة وسلامة الأطباء البيطريين من منطلق المسؤولية الاجتماعية بعد تزايد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من قرار تأجيل الانتخابات، والصادر من الدكتور البدري أحمد ضيف رئيس اللجنة.

تأجيل انتخابات البيطريين بالبحر الأحمر