شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ3 أيام المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ3 أيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة الخميس والجمعة، ليستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

وعن طقس الأربعاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلاً على كل الأنحاء، لطيف على جنوب الصعيد.

وتوجد شبورة خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وهناك أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «32– 20»، والإسكندرية «27– 20»، وقنا «38- 23»، والأقصر «39 – 24»، وأسوان «40– 25».

بينما يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يوم الخميس، ويكون لطيفا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «35 – 19»، والوجه البحرى «34 – 19»، والسواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، وشمال الصعيد «39– 24»، وجنوب الصعيد «42 – 26» درجة مئوية.

أما يوم الجمعة، فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «33 – 19»، والوجه البحري «33 – 18»، والسواحل الشمالية الغربية «26 – 19»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، وشمال الصعيد «34 – 23»، وجنوب الصعيد «42 – 25» درجة مئوية.