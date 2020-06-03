شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل بعد تزايد المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل بعد تزايد المخالفات فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل بعد تزايد المخالفات.

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 97% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل بعد تزايد المخالفات.

فى حين أجاب 3 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

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وكان قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، قد نظم حملة لإزالة 81 مخالفة فى محافظتى " كفر الشيخ – أسيوط"، بالتنسيق مع أجهزة وزارتى الداخلية والتنمية المحلية ليصل إجمالى ما تم ازالته منذ يناير 2015 لحوالى 53 الف و 410 ازالة.

وذكر بيان للوزارة أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.