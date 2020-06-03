"الإرشاد الزراعى" يحدد 5 توصيات فنية لمزارعى الرمان خلال يونيو.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو..
أولا : أهم العمليات
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة
2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-الاهتمام بالري و عدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة
5-تفطيم و فرز الشتلات وتجهزها للزراعة في التربة المستديمة
ثانيا:التسميد
ا- الأشجار التى تروى بالغمر
1-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 150 جم 200جم سلفات نشادر أو 100 نترات نشادر
2- يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات
3-يتم إضافة 200جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر
ب- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما
التسميد الورقى
300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري
شهر يونيو السنة الأولى 20لتر/شجرة ، السنة الثانية 30لتر/ شجرة ، السنة الثالثة 45 لتر/ شجر ، السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة ، السنة الخامسة 70 لتر/ شجرة ، السنة السادسة 80 لتر/ شجرة.
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتى لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوة الازهار و جفافها
2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة و التي لا تحمل ازهار حتي لا يؤثر الرش علي الازهار و يؤدي الي تساقط الازهار وانخفاض المحصول النهائي
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة.
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