شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى رجائي الميرغني: أحد رموز الصحافة المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ببالغ الأحزان والأسى للجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير رجائي الميرغني، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.
وتقدم النقيب بخالص العزاء لحرم الراحل، الكاتبة الصحفية خيرية شعلان، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلي الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان.
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