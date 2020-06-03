شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس»: 17 مصابًا جديدًا بـ«كورونا» في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 309، منذ بداية تفشي المرض في مارس الماضي.

وأوضحت المديرية أن المصابين الجدد جرى عزلهم في مستشفيات الحميات والتأمين الصحي والصدر، والمستشفى العام للحالات المتوسطة وغير المستقرة، بينما صرفت تم صرف المصابين أصحاب الحالات المرضية المستقرة لتلقى العلاج في المنزل.