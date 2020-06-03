شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تأييد الأحكام ضد المتهمين.. والد «شهيد الشهامة»: قلوبنا لسه موجوعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق محمد البنا، والد محمود البنا الشهير بـ«شهيد الشهامة»، على قرار محكمة جنح مستأنف الطفل بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، تأييد الأحكام الصادرة مسبقا على المتهمين بقتله.

وقال البنا، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الولى المصرية: «الحمد لله على كل شيء، وكنا نتمنى يحدث تعديل أو استثناءات لمثل تلك القضايا كما يحدث ببعض الدول، بحيث تكون الأحكام رادعة للآخرين، لأن طبيعة شعبنا العنف والهمجية».

وأضاف: «سمعنا كتير منذ بداية القضية بوعود كثيرة من أعضاء مجلس الشعب أو الوكلاء أنه سيتم إجراءات تعديلات واستثناءات بقانون الطفل، وهذا لم يتم حتى الآن، واحنا قلوبنا لسه موجوعة، ونتمنى ألا يتعرض أحد لمثل تلك الحوادث بالمستقبل».