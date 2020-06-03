شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب محمود سامي: هذه أمنيتي.. وأرجو تحقيقها لرفع حالتي المعنوية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود سامي، الذي أصيب بفقد بصره أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم لعلاج المصابين بـ«كورونا»، عن أمنيته بلقاء الطبيبين مجدى يعقوب ومحمد غنيم.

وأوضح سامي، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة «إم بي سي مصر»، رغبته في مقابلة أمثاله العليا في مجال الطب.

وقال سامى: «لأنا ليّ أمنية، وهي مقابلة مثلى الأعلى الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في الشرق الأوسط».

وتابع: «بتمنى إنهم يزورنى أو أنا أزورهم، وأعتقد إن ده هيخيلنى في حالة معنوية كويسة جداً».

من جهته أكد عامر محاولته تحقيق أمنيته.

#يحدث_في_مصر| د.محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره في مواجهة كورونا يعلن أمنيته على الهواء مباشرة #MBCMASR pic.twitter.com/u3jh3GPvXS

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