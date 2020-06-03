وفاة وكيل نقابة الصحفيين الأسبق رجائي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان ضياء الميرغني وفاة شقيقه الأكبر، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق رجائي الميرغني. وكتب الفنان ضياء الميرغني، عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" اليوم الأربعاء ناعيًا شقيقه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني".

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