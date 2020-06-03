الحجز يبدأ الأحد.. 15 معلومة عن التقديم في الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزراة الإسكان طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وينشر الخليج 365 أبرز 15 معلومة عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ13، والتي جاءت على النحو التالي:

1. المحافظات الموجودة فى الإعلان (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)

2. بداية سداد مقدم الحجز ورفع المستندات على الموقع والتسجيل الإلكترونى هيكون من 7 وحتى 13 يونيولذوى الإحتياجات الخاصة ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمن ذوى الإحتياجات الخاصة.

3. 14 ألف جنيه مقدم الحجز ويتم السداد عن شراء كراسة الشروط.

4. ستتواجد كراسات الشروط بمكاتب البريد على أن يتم تقديم استمارة الحجز إلكترونيًا.

5. بعد التخصيص وعند الاستلام هتسدد ما لا يقل عن 15% من إجمالى تمن الوحدة اللي هو 184 ألف (ماعدا مطروح والبحر الأحمر بـ 97 ألف).

6. الشقق مساحة موحدة 90 مترًا، كاملة التشطيب عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام.

7. يتم سداد 5% من ثمن الشقة قيمة وديعة الصيانة.

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8. يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري

9. قيمة الفوائد على قرض التمويل العقاري تصل لـ7%.

10. الأولوية في الحجز ستكون لمن هم مقيمين أو العاملين في المحافظة التي تقع بها الشقة.

11. لابد أن يكون سن المتقدم للحجز بين 21 وحتى 50 سنة.

12. الحد الأدنى لمرتب المتقدم للحجز في الإسكان الاجتماعي 1300 جنيه.

13. الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

14. متوسط القسط الشهري 700 جنيه على 20 سنة، والقسط يتغير من عميل لأخر حسب السن والدخل.

15. يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا يتراوح بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، ويخصم من سعر الوحدة.

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