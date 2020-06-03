الشقة الـ100 متر بمليون جنيه.. غدًا انتهاء التقديم لحجز شقق جنة في 6 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات حجز شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات، غدًا الخميس الموافق 4 يونيو، بعد أن بدء التقديم في المشروع يوم 26 أبريل الماضي.

المرحلة الجديدة من مشروع جنة تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، حيث تم حجز باقي الأدوار في المراحل السابقة التي تم طرحها في هذه المدن، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى 150 متر، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

طريقة الحجز:

تمثلت إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–

reservation.com).

بعد سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات تبدأ الخطوة الثانية، ليس لها علاقة بالعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

Advertisements

أما الخطوة الثالثة- الحجز بالأسبقية، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الأسعار:

سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا لمليون و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر المتر لـ 11.925 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا سجلت مليونًا و581 ألفًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيهًا، والشقة الـ100 متر بمليون و90 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا بمليون و417 ألفًا، ومدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا بمليون و200 ألف جنيه.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 8.860 جنيه، والشقة الـ100 متر بـ900 ألف، والشقة الـ130 مترًا بمليون و170 ألفًا.

اقرأ أيضًا:

الحجز بدأ بالمشروعين.. أيهما أفضل شراء شقة في "جنة" أم "دار مصر"؟ (أسعار وأماكن)

بالخرائط.. ننشر أماكن شقق "جنة" المطروحة للحجز في 6 مدن جديدة (50 ألف مقدم)