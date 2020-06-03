شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز «دار للعزل» بمستشفى سعاد كفافي لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه يجرى حالياً تجهيز «دار للعزل» بمواصفات طبية يتبع مستشفى سعاد كفافى الجامعي، للمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس «كورونا».

وقال خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن «دار العزل» يقام ضمن المبانى التابعة لمستشفى سعاد كفافي على مساحة تستوعب 190 سريراً لاستقبال مرضى «كورونا»، الذين يتم عزلهم عن طريق وزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الطوخى إلى أنه من المقرر أن يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، دار العزل عقب الانتهاء من الانشاءات وتجهيزه كمستشفى متكامل.

وأوضح الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى سعاد كفافي الجامعي، أن «دار العزل» يضم كل الأجهزة المطلوبة لعلاج الحالات المصابة بالفيروس، والتى يتم عزلها على الفور، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة يتم مراعاة مطابقتها للمواصفات التي حددتها منظمة الصحة العالمية في بروتوكل علاج المرضى الذين يتم حجزهم داخل مستشفيات العزل، مع الحرص على ترفير كميات كافية من أجهزة التنفس الصناعي اللازمة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من ضيق في التنفس وأيضاً المرضى اصحاب الأمراض المزمنة.