شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى أمريكا ولماذا لجأ ترامب للإنجيل؟.. موجز إخبارى من الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقراءه موجز إخبارى يلخص آخر المستجدات حول الوضع في الولايات المتحدة إثر الاضطرابات التي سادت في شوارع عدة مدن على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، وكان أهم ماجاء فيه الموجز :

1. الاضطرابات مستمرة والغضب مستمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة .. والاحتجاجات تتوالى نتيجة حادث مقتل جورج فلويد الأمريكى ذو الأصول الأفريقية، خلال احتجاز شرطة منيابوليس له الأسبوع الماضى، والموثق بمقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ..

2. محيط البيت الأبيض شهد تظاهرات فى ظل حالة التوتر التى تشهدها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وتأججت الاحتجاجات، وتحولت لعنف في عدة مدن، وشهدت أعمال نهب وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

3. كما شهدت مدينة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، إحراق عدد من المحال التجارية بالمدينة، كما قام عدد من المتظاهرون بتدمير سيارات تابعة لشرطة الولاية ..

4. الشرطة الأمريكية نفذت حملة اعتقالات بعدد من الولايات و المدن بحق المتظاهرين بعدد ومنها على سبيل المثال أوكلاند سيتى و واشنطن و أتلانتا، فى محاولة منهم للسيطرة على التظاهرات، وكانت صحيفة أمريكية، ذكرت أن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى هذه الاحتجاجات ..

5. وتعرضت المتاجر الفاخرة فى سانتا مونيكا للنهب فى شارع شهير للمشاة، وحطمت مجموعة من الشبان والشابات نوافذ مركز تجارى ونهبوا المتاجر ثم تفرقوا قبل بدء حظر تجول من السادسة مساء ..

6. وفى العاصمة واشنطن أشعل المحتجون حرائق قرب البيت الأبيض وتصاعد الدخان ممتزجا بسحب الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته الشرطة لتفريق المتظاهرين ..

واندلعت أعمال عنف متفرقة فى بوسطن بعد مظاهرات سلمية عندما ألقى نشطاء زجاجات على أفراد الشرطة وأضرموا النار فى مركبة ..

7. وذكرت الشرطة ووسائل إعلام أمريكية أن ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها مدن أمريكية ..

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8. على الجانب الآخر .. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيوجه بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد ..

9. وقال ترامب في كلمة له، مساء أمس ، بشأن موجة الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد: "سأحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب"..

وأشار ترامب إلى أن سلطات بعض الولايات فشلت بضمان الأمن وحماية المناطق، مضيفا أنه قال لحكام الولايات إن الوقت حان للسيطرة على الشوارع من خلال انتشار أمني كثيف ..

وأكد ترامب أنه كلف حكام الولايات بنشر قوات الحرس الوطني في الشوارع، مشيرا إلى أنه في حال رفضت سلطات المدن تلك الإجراءات، فإنه سينشر قوات الجيش "لحل المشكلة بسرعة"، معلناً تطبيق حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة مساء بشكل صارم ..

10. أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قام بمغادرة أسوار البيت الأبيض سيرا على الأقدم، رغم تصاعد وتيرة الاحتجاجات، وتوجه ترامب إلى كنيسة ساينت جون المجاورة لمقرّ الرئاسة والذي طالته أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة ..

وبعد انتهاء ترامب من خطابه إلى الأمة من حديقة الورود في البيت الأبيض، قال الرئيس الجمهوري إنّه سيتوجّه إلى مكان "مميّز جداً جداً"، وبالفعل فقد خرج ترامب من البيت الأبيض وتوجه إلى كنيسة القديس يوحنا، التي يطلق عليها اسم "كنيسة الرؤساء" والتي أضرم فيها مخربون النيران ليل الأحد ..

11. ورفع ترامب أمام الصرح الأصفر الكتاب المقدّس وقال: "سوف تبقى الولايات المتحدة الأعظم في العالم آمنة وسالمة" ..

وهو ما عمق حالة الغضب في البلاد خاصة بعد أن استخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لفتح الطريق أمامه للسير إلى هناك عقب إدلائه بتصريحات في حديقة الزهور بالبيت الأبيض ..