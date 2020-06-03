شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حضور شعبى.. بدء احتفالات عيد القديس الأنبا أبرآم بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم احتفالات إيبارشية الفيوم بعيد شفيعها القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة بديره بالعزب، بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية وعدد محدود من الآباء والمكرسات وبدون حضور شعب، حيث تم إخراج جسد القديس من المزار الخاص به وحمله الآباء الكهنة ووضعوه أمام الهيكل ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات.

كما قام نيافة الأنبا أبرآم بتطييب جسد المطران، المتنيح في العاشر من يونيو عام ١٩١٠.

Advertisements