أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين لجنة مكافحة كورونا: توزيع مليون عبوة من فيتامين زنك على مستشفيات العزل السكة الحديد تطرح مناقصة لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار وزير الكهرباء: مراجعة الفواتير قبل إصدارها مسئولية شركات التوزيع التضامن: تطوير 135حضانة ضمن المشروع القومى للطفولة المبكرة وزيرة التضامن: استفادة 6000 متعافى إدمان من جلسات الدعم النفسى "أونلاين" متحف شرم الشيخ يستقبل 3 قطع أثرية من المتحف المصرى تمهيدا لافتتاحه قريبا Advertisements ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لـ 85 فندقا التعليم: حظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد الزراعة: حصاد 3.1 مليون فدان قمح واستمرار توريد المحصول للتموين الصحة: تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة السياحة: تدريب العاملين بالرقابة على الفنادق للتفتيش على صحة وسلامة الغذاء

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