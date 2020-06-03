شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «الكمامة» وغسل الأيدي يقي من الإصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن جميع مرضى فيروس «كورونا» المستجدّ من أصحاب الأعراض البسيطة يصرفون العلاج من المستشفيات القريبة منهم.
وأضاف «غنيمة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أن الوزارة تتواصل بصفة مستمرة مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة البروتوكولات الجديدة لعلاج مرضى فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأكد استمرار الوزارة في استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كورونا» من الحالات البسيطة والمستقرة، مشيرًا إلى أن ارتداء «الكمامة» وغسل الأيدي يقي من الإصابة بفيروس «كورونا» بنسبة كبيرة.
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