شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية يُقلل أعداد المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ، المسجلة اليوم والبالغة 1152 حالة، تتضمن مصابين يتم علاجهم في المنزل، مشيرًا إلى أن الطبيب يبدأ بروتوكول علاج مصابي «كورونا» من خلال تحليل الدم و«أشعة الصدر» وليس شرطًا انتظار نتيجة الـPCR.

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، أن هناك 340 مستشفى بها جميع المستلزمات الطبية والإمكانات الخاصة بعلاج مصابي «كورونا»، مؤكدًا أن الوزارة تتجه حاليًا لزيادة عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي «كورونا» إلى 367 مستشفى.

وكشف «مجاهد» عن موافقة وزارة الصحة على مشاركة المستشفيات الخاصة في منظومة علاج فيروس «كورونا»، شرط الالتزام ببروتوكول العلاج الموضوعة من قبل وزارة الصحة، موضحًا أن التزام المواطن بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية سوف يُقلل من أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار «مجاهد» إلى أن الغالبية العظمى من وفيات «كورونا» تُعاني من أمراض مزمنة وأيضًا من كبار السن بداية من 55 عامًا فما فوق.

وعن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، المفاجئة لعدد من المستشفيات، أكد «مجاهد» أن هذه الزيارات تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل في المستشفيات وتواجد الأطباء والأدوية، مشيرًا إلى أن «زايد» تستهدف من جولاتها التأكد من عدم وجود زحام داخل المستشفيات المخصصة للتعامل مع مصابي «كورونا».

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