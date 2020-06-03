شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع مناوشات وأعمال عنف بين المتظاهرين فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت مناوشات وأعمال عنف بين المتظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لخبر بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الدولية رويترز "إبسوس"، الثلاثاء، أن معظم الأمريكيين يتعاطفون مع احتجاجات تعم البلاد رفضا لوفاة رجل أسود بعدما جثم شرطى بركبته على رقبته ويرفضون رد فعل الرئيس دونالد ترامب على الاضطرابات.

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