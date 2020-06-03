شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار الخليج 365: سر جثث الأطفال بترعة الأقصر..والأهلى يشن هجمة مرتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الزميلة شروق وجدي، نشرة الأخبار من صالة تحرير الخليج 365، استعرضت فيها أهم الأخبار على الساحة المصرية والعالمية.

بدأت الزميلة، النشرة باستعراض، بيان وزارة الصحة الذى جاء فيها أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 47 حالة جديدة، وخروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

واستعرضت الزميلة، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي .. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي، ووجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما جاء في نشرة أخبار الخليج 365، مناقشة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، خلال اجتماعها الدورى الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عدد من الملفات الهامة من بينها خطة كلا من وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة بشأن الضوابط المقترحة لعودة الصلاة بالمساجد وخطة وزارة الشباب والرياضة والتوصيات بشأن عودة النشاط الرياضي تدريجيا وما تم الإتفاق عليه من توصيات بين وزارتى الشباب والرياضة ووزارة الصحة بشأن عودة النشاط الرياضى تدريجيا، كما تناقش اللجنة أيضا ملف عودة الطيران تدريجيا والإجراءات والضوابط لعودة الطيران سواء للرحلات المغادرة من مصر أو القادمة.

وتضمنت النشرة، إصدار الأزهر فتوى حول تبرع المتعافين من كورونا بالبلازما .. حيث أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن تبرع المُتعافين من كورونا بالبلازما واجبٌ، والامتناعُ عنه بغير عذرٍ لا يجوز شرعًا ويأثم المُمتنع.

وإلى أخبار الحوادث .. عثر عدد من أهالى قرية عزبة الدكر التابعة لمجلس مدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثث 3 أطفال بمياه الترعة بالقرية، وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد بالعثور على جثث أطفال غرقا بمياه ترعة صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان الأطفال يمارسون السباحة بها ما أدى إلى غرقهم لصغر سنهم، وتم نقل جثث الأطفال إلى مستشفى أرمنت التخصصى لحين التصريح بالدفن. واتساقاً بأخبار الحوادث .. أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين فى القضية المعروفة "بحرق كنيسة كفر حكيم".

وبخصوص أخبار الوسط الفني .. شهدت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى تطورا مفاجئا فى الساعات الأولى صباح اليوم، استدعت دخولها الرعاية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، بعدما شعرت بضيق فى التنفس وصداع وهبوط.

رياضيا .. كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام أو ألغائها سيتم حسمه بحد أقصى خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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ومازالنا في الشأن الرياضي ..ومن اتحاد الكرة إلى النادى الأهلى، أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس وأعلن عن اتخاذ بعض القرارات وهي :

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

3- اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

4- اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وذلك من خلال التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وعالميا .. لازالت الاضطرابات التى تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد مستمرة، و ذكرت الشرطة الأمريكية أن ما لا يقل عن خمسة من أفراد الشرطة الأمريكية تعرضوا لإطلاق نار خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها مدن أمريكية، بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى الجيش لوقف الاضطرابات.

وعمق ترامب حالة الغضب في البلاد أمس الاثنين بظهوره في كنيسة حاملا نسخة من الإنجيل، بعد أن استخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لفتح الطريق أمامه للسير إلى هناك عقب إدلائه بتصريحات في حديقة الزهور بالبيت الأبيض.