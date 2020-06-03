شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية، نظرا للإقبال المتزايد عليها لأنها تخدم الطبقة البسيطة مع تقديمها تعليم متميز لغات، ”الخليج 365” يستعرض فى التقرير التالى ضوابط ومعايير القبول والتى تتم بشفافية تامة:

ـ التقديم إلكترونى على موقع المديريات التعليمية من 1 حتى 30 يونيو الجارى.

ـ يختار ولى الأمر رغبتين أثناء ملء البيانات إلكترونيا.

ـ يتلزم ولى الأمر بالتقديم وفق بياناته المدونة فى بطاقة الرقم القومى.

ـ الاختيار يتم بشكل إلكترونى من خلال تنسيق يتم على مراحل متعددة.

ـ القبول للطفل الأكبر سنا.

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ـ يبدأ التقديم من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

ـ لا يقبل طفل سنه تخطى الـ" 6 سنوات.

ـ تقدم المدارس التجريبية نفس مستوى الخدمة التعليمية فى المدارس الخاصة.

ـ تلتزم الوزارة بقبول كل من تخطى سن 5 سنوات من دخول العام الدراسى.

ـ تعمل المديريات على توفير أماكن لقبول الطلاب الذين تخطوا سن الخمس سنوات.