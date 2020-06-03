شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين وكشافين وفرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة والمواطنين، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير وكانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.

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وأشاد شاكر، بإدارة بعض رؤساء الشركات فى الظروف الحالية و تشجيع العاملين بإدارات التحصيل وغيرها من خلال صرف مكافآت وحوافز تشجيعية لهم، موكداً أن النجاح ليس نجاح شخص واحد وأنما نجاح المنظومة بالكامل.

وتابع شاكر، أنه يقدر الدور الذى يقوم به العاملين بقطاع الكهرباء من نقل و توزيع وإنتاج والتزامهم فى انتظام العمل منذ بداية أزمة كورونا وحنى الآن مع اخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.