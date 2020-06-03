الجثة تفحمت.. "توصيلات الخطر" تودي بحياة فتاة في حريق شقة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دقائق معدودة وصلت معها سيارات الإطفاء موقع شقة سكنية بحي العمرانية غرب محافظة الجيزة بعد بلاغ ورد إلى شرطة النجدة، لم تحول دون وفاة فتاة في مقتبل العمر، فارقت "الملاك الصغيرة" الحياة قبل وصول رجال الدفاع المدني.

ألسنة النيران التهمت محتويات الشقة التي لا تتعد مساحتها الـ60 مترا في الحي الشعبي ذا الكثافة السكانية المرتفعة، حاول رجال الإطفاء إنقاذ الفتاة التي لقيت مصرعها لكن دون جدوى.

الفصل الأول من تلك المأساة جاء هاتفيا لدى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع أحمد سعيد بدائرة قسم شرطة العمرانية.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد وبمشاركة العقيد علاء خلوصي.

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وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية مساحتها صغيرة، التهمت النيران محتوياتها حتى جسد فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، لقيت مصرعها متفحمة قبل وصول قوات الدفاع المدني.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده إلى الشقق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوبه نتيجة ماس كهربائي في توصيلات عشوائية إحداها خاصة بـ"المروحة".

ونفذت القوات عملية التبريد لمنع تجدد النيران مع ارتفاع حرارة الجو، وجرى نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.