محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية.
تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع أحمد سعيد بدائرة قسم شرطة العمرانية.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد وبمشارةك العقيد علاء خلوصي.
وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع فتاة في حريق شقة بالعمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.