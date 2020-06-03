مصرع فتاة في حريق شقة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع أحمد سعيد بدائرة قسم شرطة العمرانية.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد وبمشارةك العقيد علاء خلوصي.

وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.