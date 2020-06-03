مصر | إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

والمتهمون هم كل من:

1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- أحمد عطيه الدسوقي عطيه

3- حامد حسين محمد حسين

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطى

5- أحمد فتحى عبد الفتاح على

وكان المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر في وقت سابق تجديد حبس أنس محمد البلتاجى، ومعاذ شقيق الهارب معتز مطر، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 640 لسنة 2018.

كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة اخلاء سبيل 18 متهمًا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر امن الدولة عليا والقضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميًا بـ " أحداث 20 سبتمبر ".

وأسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 هم كل من:

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

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6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار

أما أسماء المخلي سبيلهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

1- بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربينى

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم أيضا تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.