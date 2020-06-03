أخبار مصر | "فنكوش السوشيال ميديا".. "حميات كفر الدوار" تكشف تفاصيل واقعة هروب مصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فنكوش السوشيال ميديا".. "حميات كفر الدوار" تكشف تفاصيل واقعة هروب مصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة أماني حسنين، مدير حميات كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تفاصيل محاولة هروب مريضة مصابة بفيروس كورونا من داخل المستشفى، الأمر الذي تم تداوله عبر السوشيال ميديا، وبعض المواقع الإخبارية، وأثار ذعر آلاف المواطنين.

وأضافت "حسنين" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن واقعة هروب المريضة حدثت صباح أمس الاثنين، مؤكدة أنها لم تتمكن من الهرب، حيث منعها ثلاثة من الممرضين على البوابة الخارجية من المستشفى بعد رؤية محاولة هروبها من جانب أفراد الأمن بالمستشفى، نافية ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى هذه الساعة بشأن الأخبار المغلوطة، عن الواقعة.

وأشارت مديرة حميات كفر الدوار، أن مصابين كورونا تكون حالتهم النفسية سيئة إلى حد ما بسبب الخوف والذعر من تدهور حالتهم الصحية، موضحة أن المريضة التي حاولت الهرب كانت تمر بحالة نفسية سيئة، ولكن نجح الأطباء في إقناعها أن حالتها الصحية مطمئنة ولكنها تستوجب العلاج داخل المستشفى.

وتابعت مديرة الحميات: "قدمنا الدعم النفسي اللاذزم للمريضة، وتم تهيئتها لتلقى العلاج، حيث اطمأنت من قدرة جسدها وتجاوبه مع البرتوكول العلاجي، وتماثلها للشفاء".