شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: استفادة 6000 متعاف من جلسات الدعم النفسى «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار جلسات العلاج الجماعى للمتعافين «أون لاين»، وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم فى التعافى والحد من الانتكاسة، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة، إذ كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومنعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعى للمتعافين «أون لاين» فى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات،‪ حيث استفاد من هذه الجلسات 6000 متعاف حتى الآن.

‏وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير الصندوق، أنه يتم إعداد سلسة حملات لدعم المتعافين من خلال المتخصصين فى هذا المجال وتقديم كافة أوجه الدعم لهم للحد من الانتكاسة، إضافة إلى تكثيف جلسات العلاج الجماعى للمتعافين «أون لاين» والتى تعد جزءا من برنامج إعادة التأهيل النفسى للمتعافين، إذ يتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم على تنظيم واستقرار حياتهم، من بينها إدارة الوقت وحل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب، وكذا التعامل مع المواقف شديدة الخطورة، حيث يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو فى المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافى، لافتا إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمتعافين.