شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للموازنة بين صحتك والمذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأتي امتحانات الثانوية العامة هذا العام في ظل جائحة كورونا، وتزايد أعداد الإصابة، وارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة تأجيلها أو إلغائها، مع إصرار وزارة التربية والتعليم على إجرائها في موعدها المحدد، لذا إليكم نصائح للموازنة بين صحتكم والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات والالتحاق بالكليات المرغوبة.

تقول الدكتور مفيدة حسين الشلقاني، استشاري التغذية العلاجية، إنه يتعين على الآباء والأمهات السماح لأبنائهم بالذهاب للامتحانات ما لم ترتفع درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية، مع ضرورة أن يرتدي الطالب الكمامة الطبية أو ماسك N95 عند ذهابه للجنة الامتحان وإحضار زجاجة مياه ذات ماصّة «شاليموه».

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على «ف يسبوك»: يتعين على طلاب الثانوية العامة التمرن على ارتداء الكمامة بالمنزل أثناء المذاكرة للتعود على ارتدائها، كما يتوجب على الطلاب الجري لمدة نصف ساعة يوميا سواء داخل المنزل أو المجمع السكني الذي يعيش به أو ممارسة رياضة نط الحبل لأن الجري يحسن الذاكرة والذكاء، كما يتعين أيضا على الطلاب تقليل ساعات الجلوس على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب تشتت الذاكرة والتركيز في المذاكرة والحصول على قسط كاف من النوم«.

وأكدت أنه يتعين على الطلاب البدء بالمذاكرة من بعد صلاة الفجر مع ضرورة تناول فنجان قهوة أو شاي وتجنب مشروبات الطاقة لأنها تشكل خطر على الصحة، وتناول إفطار صحي يحتوي على يحتوي على البيض أو الجبن أو الفول أو طبق شوفان أو بليلة باللبن مع ملعقة عسل نحل أو مكسرات أو فول سوداني ني والحصول على قيلولة قصيرة عقب صلاة الظهر أو العصر لأن القيلولة تساعد في تنشيط الذاكرة وتزيد من فرصة تحصيل المعلومات.

وأشارت إلى ضرورة تناول الأطعمة المحتوية على الأوميجا 3 والدهون الصحية كزيت الزيتون والمكسرات النيئة والسردين أو السلمون، بجانب ضرورة تناول الخضروات والفواكه الطازجة وتناول ياميش رمضان لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والسكر المنشط للذاكرة وتناول الشوكولاتة الغامقة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ويساعد في تعديل المزاج وتناول الأفوكادو لاحتوائها على الدهون الصحية المفيدة للمخ وتناول مشروب التمر بالعسل والجوز الهند.

وقدت الدكتورة رانيا ناصر، أخصائي الصحة النفسية، مجموعة من النصائح للحد من القلق والتوتر الناتج عن الامتحانات في ظل الفيروس المستجد عبر صفحتها الشخصية على «الفيسبوك»، وهي.

1- توفير جو هادي في المنزل للطلاب بعيدا عن الضوضاء نظيف وذو تهوية جيدة.

2- عدم التحدث عن مستجدات الفيروس وإبداء القلق أمام الطلاب.

3- تدريب الطلاب على كيفية الفصل بين التوتر والمعلومات.

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4- يمكن للطالب الحصول على فترة للراحة بين المواد كالدخول المطبخ لإعداد وجبة سريعة أو عصير.

5- تجنب المبالغة في التعقيم والتوتر.

6- يتعين على الطالب المذاكرة بالمنزل واتباع الإرشادات الوقائية في حالة احتياجه للخروج من المنزل.

7- الاهتمام بالتغذية السليمة والفيتامينات الأوميجا 3 والزنك وفيتامين سي.