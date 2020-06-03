شكرا لقرائتكم خبر عن هل الطقس الحار يساعد في القضاء على «كورونا»؟.. طبيب يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد جمال، طبيب طوارئ بالمستشفيات الألمانية، إن فيروس «كورونا» مثل تحديا لجميع دول العالم عمومًا، ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، حيث ان أوروبا تمثل نصف إصابات العالم من فيروس «كورونا»، والشعب الأوروبي كان على قدر المسؤولية بالالتزام بإجراءات الوقائية المتمثلة بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN»، الثلاثاء، أن عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف يساعد في القضاء على فيروس «كورونا»، فضلًا عن فتح صندوق الاتحاد الاوروبي للتضامن بـ100 مليار يورو لمواجهة أزمة «كورونا»، كل ذلك ساهم في السيطرة على الفيروس في أوروبا، منوهًا بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أقرت بأن أزمة «كورونا» أكبر امتحان للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه.

وأوضح أنه تم تخصيص تطبيق لفحص المواطنين عن بعد بطرح تساؤلات عن مدى إصابته بأحد أعراض «كورونا» أو احتكاك مع شخص مُصاب بالفيروس، وعند تسجيل 4 نقاط من الأشياء المذكورة يتم أخذ مسحة له ووضعه بمكان معين لحين ظهور النتيجة، وحال ثبتت إيجابية المسحة يتم عزله أسبوعين لحين تماثله للشفاء.

وأكد أن الوضع الصحي في ألمانيا اليوم جيد، والعدد في انحصار شديد، وهناك تنافس كبير على إنتاج لقاح، وخاصة بعض العرض التي قدم من الجانب الأمريكي لشركة «كيور فاك» الألمانية بمبلغ يقدر بمليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية للدواء، لكن الشركة أكدت أن العقار الذي سيتم إنتاجه سيكون للعالم أجمع وليس لدولة بعينها، وأكدت الشركة أن تجارب اللقاح على الفئران كانت إيجابية وسيتم اختباره هذا الشهر على البشر، والشركة تعهدت بإنتاج 100 مليون عبوة من اللقاح سنويًا.