شكرا لقرائتكم خبر عن «في حالة يرثى لها».. وزير العدل: خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مقار الشهر العقارى تواجه مشكلات وتحديات كثيرة في مصر، وهناك خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقارى خلال الفترة المقبلة من خلال عملية إحلال وتجديد.

وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»: «أعلم مشاكل وتحديات الشهر العقارى وأعرف الشخصيات القائمة على العمل هناك".

وأوضح أنه كان يوجد 2444 موثقًا في الشهر العقارى على مستوى الجمهورية حتى 1 يناير 2020، وتم زيادة هذا بواقع الرقم ألف موثق آخرين خلال الـ 5 أشهر الماضية.

وواصل: «رفعنا العمالة بنسبة 41% خلال 5 أشهر على مستوى موثقي الشهر العقاري، ونعاني نقص العمالة، كما أن مقرات الشهر العقاري عددها محدود، وبعضها في حالة يرثى لها وصعبة جدًا، ونسعى لزيادة المقرات».