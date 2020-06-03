شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الرئيس السيسي سألني «عاجبك شكل المحاكم؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة ستنتهى بالكامل في أبريل 2021.

وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، :«الرئيس عبدالفتاح السيسى سألنى بشكل مباشر- عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة»، مستطردًا: «قلت له عاملين خطة لتطوير هذه المحاكم».

وذكر وزير العدل أن المرحلة الأولى من عمليات التطوير تستهدف تجديد ورفع كفاءة 91 محكمة، فيما تستهدف المرحلة الثانية 116 محكمة، سيتم الانتهاء منها في 30 سبتمبر، والمرحلة الثالثة 132 مقر سيتم تنفيذهم في مارس 2021.