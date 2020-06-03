شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات على السائقين والأهالي في الشوارع.. مبادرة شعبية ببني سويف لمكافحة الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم عدد من شباب محافظة بني سويف، على تدشين حملات توعوية بأهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا بشوارع مدينة بني سويف، تضمنت توزيع كمامات مجانية على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي والركاب والمارة وعدد من الأهالي ببعض الشوارع بمدينة بني سويف.

وقال أحد المشاركين في المبادرة، إنه وصديقيه بدأوا حملتهم اليوم بتوزيع 800 كمامة على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي والركاب والمارة، كمبادرة شخصية منهم بالجهود الذاتية لمساعدة أهالي المحافظة بالتوعية وتوفير الحد الأدنى من وسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره بين أهالي بني سويف.

وأضاف: «مبادرتنا شخصية ولا تنتمي لأي حزب أو جمعية أو أي مؤسسة سواء خاصة أو حكومية، نستهدف منها توصيل الكمامة للمحتاج فعليا سوار ركاب السرفيس والتاكسي أو المترجلين، من أهلنا البسطاء غير القادرين على شراء الكمامات يوميا بأسعارها الحالية، ونعلم جيدا أن مبادرتنا قد لا تمثل شيئا كبيرا بالمقارنة مع احتياجات المحافظة إلا أنها محاولة وقد يحاول آخرون تنفيذها ووقتها قد تحقق نجاحا ملحوظ».

وأقدم عدد من شباب حي الغمراوي بمدينة بني سويف على توزيع الكمامات على أهالي الحي بالمجان، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ارتدائها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.