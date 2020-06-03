شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «خطة النواب»: لولا «الوباء» لتجاوزت معدلات نمو الاقتصاد 6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت العديد من الإنجازات خلال عامين من عملها، مُشيرا إلى أن الحكومة استطاعت تخطى مراحل صعبة فى الأداء الاقتصادى، ولولا أزمة «كورونا» لكانت معدلات النمو فى الاقتصاد تجاوزت 6%، لافتا إلى أنه بتقييم أداء الحكومة فإنها أنجزت مهام عدة.

وأضاف «سالم»، فى تقييم أعده للحكومة، أن من أبرز إنجازات الحكومة إتمام العديد من المشروعات بنسب إنجاز عالية مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، ومحاور الطرق فى مختلف ربوع البلاد، والإسكان الاجتماعى، والتخلص من العشوائيات، واستكمال خطة الإصلاح النقدى والمالى كمقدمة للإصلاح الاقتصادى، والإقدام بفكر وعزيمة على ملف إصلاح التعليم، وتطوير هذا الملف رغم الانتقادات التى وجهت لوزارة التربية والتعليم، والتى ثبت بعد ذلك وخلال أزمة كورونا وتعطل العملية التعليمية، صحتها من خلال التعليم عن بُعد، موضحا أنه ما زال الطريق طويلا أمام الوزارة لاستكمال البنية التكنولوجية والنهوض بفكرة التعليم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى إدارة الحكومة لأزمة كورونا بشكل جماعى ومنظم فى حدود الإمكانات المتاحة، بالرغم من ضعف البنية الأساسية الصحية، ومعظم المصريين استشعروا نجاح الحكومة فى إدارة الأزمة، ومعالجة بعض الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد والتشابكات المالية بين الوزارات مثل وزارة المالية والتضامن الاجتماعى، وكان أكبر تشابك بين الوزارتين فيما يخص أموال التأمينات الاجتماعية، وتم بناء على هذا الفض فى التشابك المالى إصدار قانون التأمينات الموحد الذى جمع كل قوانين التأمينات الاجتماعية، وحدد وسائل كثيرة لاستثمار أموالها، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة فى التحول الرقمى للعمل الحكومى للتسهيل على المواطنين وتضييق فرص الفساد، من خلال إحكام الرقابة وتحديد العناصر البشرية والورق فى التعاملات المالية، وإيجاد حلول جذرية لتطوير منظومة النقل عبر الوسائط المختلفة من سكك حديد وطرق حرة والنقل الجماعى بالعاصمة، ما جعل معظم وسائل النقل الجماعى أقل ازدحامًا.

ولفت إلى تحقيق طفرة فى ملف مصادر الطاقة الكهربية والبترولية، والوصول إلى الوفرة فى الطاقة، وإدارة ملف مخزون السلع الاستراتيجية بكفاءة من حيث القضاء على الأزمات والاختناقات فى توفير مخزون كافٍ وكفاءة توزيعها. وقال «سالم» إن رصد الإنجازات هو حق الحكومة، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى أن كل الأمور جيدة، وأن هناك ملفات أخرى تحتاج لمزيد من الجهد منها ملف القضاء على الفقر وحماية الطبقة المتوسطة من التآكل، وربما يحتاج هذا الملف المزيد من تقديم الفرص لتلك الطبقة سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة أو من خلال زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل المتاح لها.

وطالب بتقديم تشريعات وخطط عمل ناجزة وواضحة لمكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح طبقاً للمعايير الدولية، وتدعيم المرافق الصحية فى كافة ربوع البلاد والإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل على كافة المواطنين، خاصة فى ظل أزمة كورونا التى تحتاج مزيدا من الرعاية الصحية والإنفاق على الصحة بشكل مباشر لخدمة جميع المواطنين.

ونوه وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة معترف بها دوليًا لإجراء الامتحانات العامة بشفافية واحترافية تستفيد من تجارب الدول المتقدمة فى ذلك، ووضع خطط وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين، والاستعانة بمكاتب خبرة عالمية، مع استقرار التشريعات الضريبية التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.

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