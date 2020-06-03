شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد 4 مستشفيات عزل.. ويؤكد: «لا وساطة في العلاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بزيارة مفاجئة لمستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق المركزي والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة تخصيص حوافز مادية للأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا انه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسؤول بالمنظومة الصحية يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، لافتا إلى أن الظرف الراهن لا يتحمل وجود أي تقصير من أي فرد انطلاقا من المسئولية المجتمعية على الجميع.

وأكد المحافظ تشخيص المريض الذي يشتبه في إصابته بكورونا وفي حال الحاجة إلى عمل مسحة له سيتم إجراءها مع تخصيص كارت متابعة لتلقي المريض العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

وخلال الجولة، استجاب المحافظ لشكوي مواطنة تتضرر من سوء حالة المريض الخاص بها حيث وجه المحافظ على الفور مدير الشؤون الصحية والأطباء بسرعة تلقيه العلاج اللازم موجها بتجميع البيانات الخاصة بهم لمتابعة الحالة حتي تمام الشفاء.

وحرص على الاستماع لشكاوى المرضي والتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية والعلاج اللازم، قائلا: «كل شوية هاجي اطمن عليكم لحد ما تخفوا»، مؤكدا تخصيص خط ساخن خاص بالمحافظة وهو 114 وآخر لمديرية الشؤون الصحية وهو 35714170 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين.

وطمأن المحافظ المواطنين بأن العلاج والأدوية اللازمة متوفر بكميات كبيرة مشددا على تسهيل عمل الاطقم الطبية والالتزام بالتعليمات ومساعدة الأطباء لضمان تلقي المرضي الخدمة الطبية في أسرع وقت، كما يجب مراعاة المسافات والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على السلامه العامة.

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وأكد المحافظ على الأطقم الطبية على ضرورة تقديم الخدمات الطبية على حسب التشخيص للمريض والحالة الصحية له وسرعة اخد المسحة للمريض التي حالته تستدعي ذلك، مع مراعاة الشفافية والنزاهة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وعدم التمييز بين أحد، مشددا على أنه لا وساطة في العلاج فالجميع سواسية.

وأكد محافظ الجيزة على جميع المستشفيات باستقبال الحالات القادمة بسيارات الاسعاف مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الجادة للمستشفيات والعمل على حل أي معوقات قد تواجه المرضي إلى جانب تنظيمهم ومراعاة المسافات بينهم حرصآ على سلامتهم.