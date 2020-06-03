شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: تعيين نشوى طلعت مستشارًا للسياحة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بالاستعانة بالأستاذة الدكتورة نشوى طلعت، أستاذ الدراسات السياحية، وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق، للعمل كمستشار للوزير للسياحة المستدامة.

تخرجت الدكتورة نشوى طلعت من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعملت عقب تخرجها في شركة «ترافكو»، ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الأكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

وحصلت نشوى طلعت على الماچستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وكانت رسالتها للدكتوراه بعنوان «التسويق البيئي ودوره في تنشيط السياحة الترفيهية».

وعملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحة الخضراء، وتم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر في برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية.

وقامت بالمشاركة كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وشاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمة وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية.

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