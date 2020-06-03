شكرا لقرائتكم خبر عن معتمدة من وزارة الصحة.. «الصحفيين» تطمئن أعضاءها بشأن بوابة التعقيم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن بوابة التعقيم في مقر النقابة بوابة إلكترونية ذكية، ومعتمدة رسميًا من وزارة الصحة والسكان، وتعد من أفضل الفئات الموجودة في مصر، وهي من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

وقال «شبانة» في بيان، الثلاثاء: «يعبر من خلال البوابة الزميل أو الموظف أو الزائر ويحتاج من ٦ إلى ١٠ ثوان ويتم تعقيمه بالتبخير وليس بالرش أو الرذاذ، والتبخير يقوم بتعقيم الشخص ويستمر مفعول التعقيم من ثلاث إلى أربع ساعات بعد ذلك».

أضاف: «تقيس البوابة درجة الحرارة وإن وصلت أو زادت عن ٣٧،٥ تطلق صافرة لمنع الشخص من الدخول وتعطى إشارة فورا إلى الجهاز الإدارى وشئون العاملين ويحفظ الجهاز صورة هذا الشخص وتطلق صافرة أن قام بالمرور من نفس الجهاز خلال مدة ١٤ يوما من مروره الأول وهى فترة العزل الصحي».

تابع: «المادة التي يتم بها التبخير ليست كحول أو كلور عادى إنما هي مادة مرخصة من وزارة الصحة ويتم إنتاجها بمعامل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ويحظر نهائيا استخدام مادة أخرى ويتم توريدها شهريا للنقابة من الهيئة وفق التعاقد».

مضى قائلًا: «هذه البوابة الإلكترونية الذكية للتعقيم معتمدة رسميا من وزارة الصحة»، مؤكدًا أن «نقابة الصحفيين هي المؤسسة الإعلامية الوحيدة حتى الآن التي استعانت ببوابة التعقيم الإليكترونية رغم ارتفاع سعرها حفاظا على الزملاء».

وشدد على أن «مجلس النقابة حريص كل الحرص ولدرجة الدقة الفائقة بهذا الملف المهم ويستخدم أحدث وأفضل وسائل التعقيم والحماية للمبنى ومرتاديه»، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بكل إجراءات الوقاية الشخصية.

وأشار «شبانة» إلى أن «هناك بالفعل بوابات غير مطابقة للمواصفات وتقوم بتصنيعها أماكن غير مرخص لها بذلك وهو نوع من الغش التجارى نتيجة جشع لبعض التجار تماما كالغش في الكمامات أو الكحول وغير ذلك من المواد المهمة للتعقيم استغلالا للظرف الحالى».

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وأوضح: «بوابة التعقيم الذكية التي قامت بشرائها نقابة الصحفيين فقد تم دراسة الأمر بعناية شديدة ووقع الاختيار على أفضل بوابة ذكية للتعقيم بالسوق المصرى وتنتجها الهيئة العربية للتصنيع كجهة سيادية حكومية، والبوابة التي تم الاستعانة بها هي الأحدث».